Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni operasyon: 1 kişi tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni operasyon: 1 kişi tutuklandı

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasına” yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde, örgütün konusu suç teşkil eden faaliyetleri neticesinde elde ettikleri haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U üzerine kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını tespit etti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ekim 2023 günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonla, şüpheliler K.T.H, A.A ve V.M.U yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A ve V.M.U adli kontrol şartı (konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı) ile serbest bırakılırken, K.T.H tutuklandı.

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