AKP'liler geçmişte Öcalan'a böyle övgüler dizmişti: Ceza alan Merdan Yanardağ oldu

Merdan Yanardağ, Öcalan hakkındaki ifadeleri nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yanardağ hakkında verilen ceza AKP'lilerin Öcalan'a dizdiği övgüleri hatırlattı.

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AKP'liler geçmişte Öcalan'a böyle övgüler dizmişti: Ceza alan Merdan Yanardağ oldu

GERÇEK GÜNDEM - Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan ile ilgili canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bugün 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı çıktı.

Yanardağ, “Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz"

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki biridir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Yanardağ’ın 101 günlük tutukluluk sürecinin ardından ilk duruşmada 2 yıl 6 ay haber almasına neden oldu. Ancak, akıllara geçmişte AKP’lilerin Öcalan hakkında övgüye varan sözlerini getirdi.

ERDOĞAN DAHİL BİRÇOK AKP'Lİ BENZER SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok AKP’li PKK ile görüşmenin normal olduğunu savunuyordu.

Erdoğan, bir konuşmasında “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin” ifadelerini kullanmıştı.

Çözüm süreci döneminde Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Yalçın Akdoğan, “Öcalan”ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O, bölgenin yeni aktörüdür” demişti.

Yine eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık…” dedi.

Eski Devlet Bakanı Beşir Atalay işi ileri götürerek, “Abdullah Öcalan, Kürtler”in lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir…” diye konuşmuştu.

AKP’li Mehmet Metiner de “Öcalan”ın durduğu yer Türkiye”ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor” yorumunda bulunmuştu.

AKP eski Milletvekili Orhan Miroğlu ise şöyle demişti:

“PKK terör örgütü değildir… Apo, Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir.”

HİÇBİRİ CEZA ALMADI

Öcalan ve PKK hakkında bu ifadeleri kullanan hiçbir AKP’linin ise hiçbirinin ceza almaması ise dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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