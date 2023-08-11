Arının soktuğu vatandaş hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu bir vatandaş fenalaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, hayatını kaybetti. Olay, Çine’nin Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi.

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Arının soktuğu vatandaş hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Çine’nin Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fidan (52) hayvanlarının yanındayken, vücudunun çeşitli yerlerinden arı soktu. Bir anda fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Fidan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Fidan’ın arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi. Mustafa Fidan’ın cenazesi ikindi namazının ardından cenazesi Çaltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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