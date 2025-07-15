Aydın'dan Muhtardan Yangınlara Önlem

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, yangın riskini en aza indirmek amacıyla mahalledeki birçok noktada bulunan kuru otların temizlenmesini sağladı.

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Aydın'dan Muhtardan Yangınlara Önlem
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Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nin de sınırları içerisinde bulunduğu Kemer Mahallesi’nde muhtar Hüseyin İncitme’nin girişimleriyle yangın tedbirleri alındı.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman ve zirai alan yangınları artarken, muhtar İncitme, mahallede çok sayıda bulunan boş arazi ve zirai alanlarda kuru otların temizlenmesi için harekete geçti.

Kuru otların temizlenerek yangına davetiye çıkarmaması için işe koyulan muhtar İncitme, mahalle genelindeki kuru otların bulunduğu bölgelerin listesini çıkardı.

'TEDBİR ALDIK'

Yangın riskinin en aza indirilmesi için herkesin dikkatli olması ve elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan muhtar İncitme; "Ayko 3. Cadde Aykonut arkası, Mustafa Kemal Atatürk Korusu yan tarafı, Serra Park Sitesi Kuzey kısmı, Serra Park yan tarafı, Subaşı Sitesi önündeki boş arsa, Aydın Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları önündeki Arsalar, Kemer Bulvarı kenarındaki boş alanlar ve yangın tehlikesi olabilecek birçok yerde tedbirleri aldık. Yangın riski oluşturan kuru otlar temizlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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