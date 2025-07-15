Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Baba ve 2 Oğluna Baskın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Baba ve 2 Oğluna Baskın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen baba ve 3 oğlunun yaşadığı eve baskın yaptı.

Polis ekiplerince eve gizlenmiş 18 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca namlusu, 37 fişek ile bazı silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonda, Zakir A. (59) ile oğulları Zeki A. (32) ve Musa A. (23) gözaltına alındı.

Musa A'nın, "silah ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri diğer şüpheli Murat A'nın (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

15 Temmuz Anısına Düzenlenen Bisiklet Turuna Yoğun İlgi 15 Temmuz Anısına Düzenlenen Bisiklet Turuna Yoğun İlgi
Kars'ı Sağanak ve Dolu Vurdu Kars'ı Sağanak ve Dolu Vurdu
15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir 15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat