15 Temmuz Anısına Düzenlenen Bisiklet Turuna Yoğun İlgi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

15 Temmuz Anısına Düzenlenen Bisiklet Turuna Yoğun İlgi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinliğe, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çeviren katılımcılar, 15 Temmuz ruhuna vurgu yaptı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Gülçin, etkinlikte yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Demokrasimize sahip çıkan, vatanına ve bayrağına bağlı aziz milletimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlik, katılımcıların kampüs içerisinde Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirdiği bisiklet turuyla sona erdi.

Kaynak: AA

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