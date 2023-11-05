Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü: AFAD felaketin detaylarını açıkladı

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

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Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü: AFAD felaketin detaylarını açıkladı

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

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