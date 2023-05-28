Aydın'da oy zarfından 'Adalet istiyoruz' notu çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi’nde 1046 numaralı sandıktaki oy sayımı sırasında bir zarftan oy pusulasıyla birlikte “Adalet istiyorum" yazılı bir kağıt çıktı.

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Aydın'da oy zarfından 'Adalet istiyoruz' notu çıktı

Aydın’ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi’nde oy sayımı sırasında 1046 nolu sandıktan bir zarfın içerisinde oy pusulası ile birlikte A4 ebadında bir kâğıda yazılan not çıktı.

"ADALET İSTİYORUM"

Notta, “Adalet istiyorum! 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren vatandaşın oy pusulası, zarftan not çıkması nedeniyle geçersiz sayıldı.

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