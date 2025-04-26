Aydın'da Öğrencilere Yangın Eğitimi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma Milli Park’ta orman yangınlarının önlenmesi için öğrencilere eğitim verdi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Milli Park’ta orman yangınlarının önlenmesi için jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
Jandarma ekipleri tarafından Milli Parklarda ADÜ Kuşadası Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve ziyaretçilere orman yangınlarının önlenmesi ve ormanda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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