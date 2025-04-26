Aydın'da Öğrencilere Yangın Eğitimi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Milli Park’ta orman yangınlarının önlenmesi için jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.



Jandarma ekipleri tarafından Milli Parklarda ADÜ Kuşadası Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve ziyaretçilere orman yangınlarının önlenmesi ve ormanda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA