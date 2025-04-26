Isparta’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Isparta’nın Gülcü Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Isparta’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olay, sabah saatlerinde Gülcü Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Abdullah A.'ya ait 81 AAB 087 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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