Aydın'da komşunun şikayeti polisleri bile şaşırttı!

Aydın'ın Merkez ilçesi Efeler'de bir vatandaş evinde otururken komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olduğu gerekçesi ile polisi arayıp şikayetçi oldu.

Mahalleye gelen polis ekipleri, durumdan şikayetçi olan şahısla görüşüp yemeğinin kokusu komşuya giden diğer şahsı da kokunun yayılmasını önlemesi için uyardı.

POLİS ÇAĞIRMA SEBEBİ ŞAŞIRTTI

Yaşanan ilginç olay sonrası mahalleye polis çağrılma sebebini öğrenen vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: Gerçek Gündem