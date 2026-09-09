Aydın'da Çıkan Yangın Kontrole Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayarak otoyol kenarına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Zeybek Mahallesi Arıkbaşı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aydın-İzmir Otoyolu yanında bulunan otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Aydın Orman yangınları
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