İstanbullular Dikkat, Bu 3 Plajda Denize Girmek Yasaklandı

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İstanbul Valiliği, Yeşilköy'de İnternational Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önündeki iki plaj ile Gümüşdere Plajı'ndan alınan örnek sonuçlarının halk sağlığı açısından uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Ekipler tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen incelemelerde; Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

İLGİLİ KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara, muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenerek giderilmesi için resmi bildirim yapıldı. İlgili ilçe belediyelerine ise yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması, vatandaşların tabela, afiş ve anonslarla bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.

Kaynak: İHA-ANKA