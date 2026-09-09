İstanbullular Dikkat, Bu 3 Plajda Denize Girmek Yasaklandı

İstanbul genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan alınan su numuneleri incelendi. Yapılan analizler sonucunda Bakırköy’deki iki nokta ile Sarıyer’deki bir plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat, Bu 3 Plajda Denize Girmek Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, Yeşilköy'de İnternational Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önündeki iki plaj ile Gümüşdere Plajı'ndan alınan örnek sonuçlarının halk sağlığı açısından uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Ekipler tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen incelemelerde; Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

İLGİLİ KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara, muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenerek giderilmesi için resmi bildirim yapıldı. İlgili ilçe belediyelerine ise yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması, vatandaşların tabela, afiş ve anonslarla bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.

Kaynak: İHA-ANKA

Etiketler
İstanbul Valiliği Deniz
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gürcistan'dan Kalkan Küçük Uçak Rize Açıklarında Denize Acil İniş Yaptı Gürcistan'dan Kalkan Uçak Rize Açıklarında Denize Acil İniş Yaptı
Yeniden Refah Partili Eski Başkan Evinde Vurulmuş Halde Bulundu Eski Başkan Evinde Vurulmuş Halde Bulundu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı
Gürcistan'dan Kalkan Küçük Uçak Rize Açıklarında Denize Acil İniş Yaptı Gürcistan'dan Kalkan Uçak Rize Açıklarında Denize Acil İniş Yaptı
Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı: Acı Haber Geldi Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde
Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması: 'Sanal Şöhret Suça Perde Olamaz' Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması
Yeniden Refah Partili Eski Başkan Evinde Vurulmuş Halde Bulundu Eski Başkan Evinde Vurulmuş Halde Bulundu