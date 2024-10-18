Aydilge, 30 Yıl Önce Tacize Uğradığını Açıkladı: 'O Görüntü Gözümün Önünden Asla Gitmiyor'

Türkiye her gün yeni kadın cinayeti, istismar ve taciz haberleriyle sarsılırken şarkıcı Aydilge'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Aydilge, 15 yaşında 17 yaşında bir erkek tarafından tacize maruz bırakıldığını açıkladı.

30 yıl sonra maruz bırakıldığı tacizi ilk kez kamuoyuyla paylaşan Aydilge, benzer durumları yaşayanlara seslenerek seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

'BEN 15 YAŞINDAYKEN...'

Aydilge, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben 15 yaşındayken, 17 yaşında bir çocuk tarafından tacize uğradım. Yazlık bir yerde, kumsalın biraz daha sakin bir köşesinde kendi kendime otururken, pat diye yanıma oturup, yakınlaşmak istedi. İzin vermedim. İttirdi - kaktırdı. Sonra Bileğimden tutup, 'korkma ya, sadece kelebeğimi göstereceğim' dedi. Ben, önce normal uçan bildiğimiz kelebek sandım ama cebinden kesici alet olan kelebek denilen şeyi çıkarıp, iğrenç bir sırıtışla sallamaya başladı. Şanslıydım, bir şekilde fırlayıp kaçtım oradan insanların arasına karıştım ama kaskatı donup kalabilirdim de. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, inanın şu yaşımda bile size bunu anlatırken kalbim hızlanıyor ve o çocuğun yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor. Ertesi gün ise korkunç bir şeyle karşılaştım. Evimizin önündeki çöp konteynırının önünde, öldürülmüş kedi yavruları vardı. O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor.

'ÇARESİZ HİSSETMEYİN, SUSMAYIN, YARDIM İSTEYİN'

Bakın o kişi mi yaptı bilmiyorum ama biri yaptı. Yapabildi, yapıyorlar. Kadınların, çocukların, hayvanların uğradığı vahşet o kadar aynı kaynaktan besleniyor ki... Bu bir paket aslında, onu yapan diğerlerini de yapabiliyor. Caydırıcı yasalar şart evet, ama el birliğiyle toplumsal farkındalık ve dönüşüm de şart. 'Göster amcalara oğlum pipini' diye övünülmediği, 'ya benimsin ya kara toprağın' sözünün romantik değil, cinayet olarak görüldüğü bir dönüşüm... El ele... Benim yaşadığım da çok daha kötülerini yaşayanlar var ise aranızda, 'anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin."

Kaynak: Gerçek Gündem