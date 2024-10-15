İlkokulda Şoke Eden Taciz İddiası! Veliler Ayağa Kalktı, Temizlik Görevlisi Tutuklandı

İzmir’de geçtiğimiz hafta işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T. tekrar gözaltına alınarak, tutuklandı.

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İlkokulda Şoke Eden Taciz İddiası! Veliler Ayağa Kalktı, Temizlik Görevlisi Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda, 10 Ekim'de yaşanan olayda, 8 yaşındaki E.Ş.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T., bir hafta önce işe başlamıştı.

İlkokulda Şoke Eden Taciz İddiası! Veliler Ayağa Kalktı, Temizlik Görevlisi Tutuklandı - Resim : 1

İDDİALAR ŞOKE ETTİ

D.T.'nin, E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, ona hediyeler alacağı ve para vereceği sözünü vererek yanağından öptüğü öne sürüldü.

SERBEST KALINCA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine polise bildirildi. 12 Ekim'de gözaltına alınan D.T., 13 Ekim'de adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, okul önünde toplanan veliler, bu duruma tepki göstererek D.T.'nin tekrar gözaltına alınmasını istedi.

Savcılığın itirazı üzerine D.T., tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlik tarafından tutuklandı.

İlkokulda Şoke Eden Taciz İddiası! Veliler Ayağa Kalktı, Temizlik Görevlisi Tutuklandı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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