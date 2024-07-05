'Ayaklanma' Paylaşımlarının Sahibi 14 Yaşında Çocuk Çıktı: İçişleri'nden Açıklama

İçişleri Bakanlığından, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin açıklama geldi. Paylaşımı yapan kişinin 14 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

'Ayaklanma' Paylaşımlarının Sahibi 14 Yaşında Çocuk Çıktı: İçişleri'nden Açıklama

5 Temmuz 2024 tarihinde "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım üzerine İçişleri Bakanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçerek hesabın kullanıcısının 14 yaşındaki E.P. olduğunu tespit etti. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin de paylaşıldığı görüldü.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

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Suriye İçişleri Bakanlığı
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