Avukatlara adliye önünü yasakladılar | İliç faciasına tepki: İşçiler öldürüldü. Binlerce kez uyardık açgözlü sermaye için devam ettiler

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen facianın üzerinden 16 gün geçti ancak 9 madenci hala göçük altında. Arama-kurtarma çalışmaları heyelan riskinden dolayı durdurulmuştu.

İliç’te meydana gelen maden faciasıyla ilgili bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde açıklama yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti. Avukatlar, “İliç Madeni’nin kapatılması ve iş cinayetleri son bulsun” demek için basın açıklaması çağrısı yapmıştı.

BASIN DA ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI: “BURAYI BİZE KİMSE YASAKLAYAMAZ”

Saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi’nde açıklama yapmak isteyen avukatlara izin verilmedi. Polis, basını alandan uzaklaştırdı, çekim yapılmasına izin vermedi.

Müdahaleye rağmen adliye önünde açıklamayı gerçekleştiren avukatlar, “Biz hep burada olacağız, burayı bize kimse yasaklayamaz. Burayı bize yasaklayanlara biz yasaklarız. Bundan sonra da burada açıklamalarımızı yapacağız” dedi.

Çağlayan Adliyesi'nde Gezi davasında tutuklu bulunan Can Atalay'ın avukat arkadaşlarının yapacağı basın açıklamasına polis izin vermedi.



Adliye önündeki gazeteciler bölgeden uzaklaştırıldı... @melisagulbas Çağlayan Adliyesi'nde pic.twitter.com/OQ0GMQ2PGY February 29, 2024

AVUKAT KEMAL AYTAÇ: “İLİÇ’TE İŞÇİLER ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ”

İliç’te altın madeninde katliam yaşandığını ifade eden Avukat Kemal Aytaç, “İliç’te işçiler ölmedi, öldürüldü. Daha önce binlerce kez uyardık. Bu yapılanlar tehlikeli, bunlar insanları, çevreyi, insanları, doğayı öldürür dedik. Bunun önüne geçemezsiniz dedik. Oradan bir avuç altın alacağız derken tüm memleketin topraklarını mahvedersiniz diye binlerce kez uyardık. Ama bu niye devam etti? Açgözlü sermaye için. Halk, insanlar, köylüler mahvolmuş, bu umurlarında bile değil. Dokuz tane can orada hayatını kaybetti. Buna rağmen hala bu ülkede siyanürlü altın aramacılığı devam ediyor. Bu vahşi bir yöntem, zehirli bir yöntem. Dünyanın birçok ülkesinde bu yöntem yasaklandı. Dünyada böyle bir ülke yok, böyle bir üçüncü dünya ülkesi bile yok. Bir taraftan topraklarımız zehirleniyor, bir taraftan insanlar ölüyor” diye konuştu.

Avukat Kemal Aytaç:



🗣️İşçiler öldü demiyorum, işçiler öldürüldü. Bütün bilim insanları tarafından bin defa uyarıldı. İliç'te yaptığınız şeyler tehlikeli bu insanları öldürür diye binlerce kez uyarıldı.



Aç gözlü sermaye kar edecek onlar büyüyecek, halk doğa mahvolmuş… pic.twitter.com/IK474viNAD February 29, 2024

YÜKSEK MÜHENDİS CEMALETTİN KÜÇÜK: “HİÇ SUSMAYACAĞIZ, SÖZÜMÜZÜ HER YERDE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yüksek Mühendis Cemalettin Küçük adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bu felaketin sonuçları ne olursa olsun bu malzemenin oradan kaldırılması ve zararının aza indirilmesi için maliyeti ne olursa olsun bu çalışmanın yapılması gerekir. Ekolojik bir yıkım olan bu felakete karşı susmayacağız, sözümüzü her yerde söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AVUKAT ÖZGÜR CEYLAN TUNÇ: “YAPILMASI GEREKEN MADENİN ÇEVRE LİSANSININ İPTALİ DEĞİL, BU SADECE GÖSTERMELİK BİR İŞ”

Avukat Özgür Ceylan Aytaç da yaptığı açıklamada, “Yapılması gereken İliç madeninin çevre lisansının iptali değildir. Bu sadece göstermelik yapılan geçici bir iştir. Zaten iki yıl önce de o lisans iptal edilmişti. Bu madende iki kere kapasite arttırımı için ÇED süreci işletildi. ÇED davalarında meslektaşlarımız derdini anlatmaya çalıştı ama mahkemeler bunlara gözünü kapattı ve buradaki mücadeleye her zaman ket vurmak istedi. ÇED raporunun altında imzaları olan Bakanı, idarecisi, hakimleri, maden işletme müdürlüğündeki denetim görevini yapmayan tüm memurlara kadar şirket sahipleriyle beraber onların da yargılanmasından başka bir çare yok” ifadelerini kullandı.

Avukat Özgür Ceylan Aytaç:



🗣️Yapılması gereken İliç madeninin çevre lisansının iptali değildir. Bu göstermelik yapılan bir iştir. Zaten iki yıl önce de o lisans iptal edilmişti.



Bu madende iki kere kapasite arttırımı için ÇED süreci işletildi. Bu ÇED davalarında… pic.twitter.com/4Yo9rzkb51 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 29, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem