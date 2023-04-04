Avukat Hakan Bakırcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanserinden hayatını kaybeden avukat Hakan Bakırcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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Avukat Hakan Bakırcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink'in ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 

Bakırcıoğlu için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da törene katıldı. 

Agos gazetesinde yer alan habere göre, Bakırcıoğlu'nun ailesi, yakınları, dostları ve hukuk camiasının yanı sıra Rakel Dink ve Dink Ailesi, HDP milletvekili Garo Paylan, TİP milletvekili Ahmet Şık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da törende yer aldı.

Rahip Kaspar Garabetyan törende yaptığı konuşmada Hakan Bakırcıoğu'nun öğrencilik ve avukatlık hayatı boyunca sürdürdüğü adalet arayışına vurgu yaptı, Hrant Dink  Cinayeti Davası'nda gerçeğe ulaşılması için gösterdiği çabaların altını çizdi.

Törenin ardından Hakan Bakırcıoğlu alkışlarla kiliseden uğurlandı. Bakırcıoğlu, Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

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