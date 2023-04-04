Ipsos, 'en güvenilen ünlüleri' açıkladı
Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en güvenilir ismi yüzde 68 ile Haluk Levent olurken, Levent'i yüzde 50 ile Müge Anlı, yüzde 49 ile de Kenan İmirzalıoğlu izledi.
Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, en güvenilir ünlüler araştırması gerçekleştirdi. 6 Şubat'ta meydana Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplumun ilk reaksiyonlarını ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü Haluk Levent oldu.
Haluk Levent, 3 yıldır en güvenilen ünlü olarak ilk sırada yer alıyor. Depremden hemen sonra gerçekleştirilen Ipsos Antikriz araştırmasında görülen değerler pandemi dönemlerinin de üzerine çıktı. Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı, Tarkan ve Oğuzhan Uğur yer aldı.
Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:
1. Haluk Levent %68
2. Müge Anlı %50
3. Kenan İmirzalıoğlu %49
4. İlber Ortaylı %48
5. Acun Ilıcalı %46