Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakim karşısında

Şarkıcı Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanına hakaretten hakkın açılan davada bugün hakim karşısında çıktı.

Son Güncelleme:
Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakim karşısında

'SİSİ' lakaplı Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği yönünde suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Yeşim Salkım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Salkım bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 36'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın listesini paylaştı. Salkım, "Evet bunu da gördük" diyerek tepki gösterdi. 

İDDİANAME

İddianamede Salkım’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna kanaat getirilmişti. Adalet Bakanlığı’nın da suç itibariyle Salkım hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım’ın 'Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 

Son Güncelleme:
Ipsos, 'en güvenilen ünlüleri' açıkladı Ipsos, 'en güvenilen ünlüleri' açıkladı
Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
Bingöl'de heyelan: Yarıkların oluştuğu yol ulaşıma kapandı Bingöl'de heyelan: Yarıkların oluştuğu yol ulaşıma kapandı
Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi Seçmen kararını büyük oranda verdi