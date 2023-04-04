Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakim karşısında

'SİSİ' lakaplı Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği yönünde suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Yeşim Salkım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Salkım bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 36'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın listesini paylaştı. Salkım, "Evet bunu da gördük" diyerek tepki gösterdi.

Evet bunu da gördük pic.twitter.com/btvEWXaNhK — Yesim Salkım Bornozlu Kadın (@yesimsalkim) April 4, 2023

İDDİANAME

İddianamede Salkım’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna kanaat getirilmişti. Adalet Bakanlığı’nın da suç itibariyle Salkım hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım’ın 'Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.