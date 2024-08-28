Avukat Evinde Ölü Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avukat Atıf Güney, evinde ölü bulundu. Eşinden ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Güney'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avukat Evinde Ölü Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cikcilli Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda; bir süredir avukat Atıf Güney'den (46) haber alamayan arkadaşı eve gitti. Güney'in yalnız yaşadığı dairede hareketsiz yattığını gören arkadaşı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Güney'in cansız bedeni polis ve savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avukat Güney'in 2 çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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