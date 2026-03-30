'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşinler'e Ağır Darbe! 6 Ülkeden Ortak Operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı (KOM) ile Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Operasyonda, örgütün Türkiye'deki para kaynaklarına el konuldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de takip ettiği operasyonda, Avrupa’yı zehirleyen 'Baybaşin' suç örgütüne ağır darbe vuruldu.

6 ÜLKEDEN ORTAK OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ile EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, belirlenen şüpheliler yurt dışında bulundukları ülkelerde gözaltına alındı.

PARAYI GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ve Aydın’da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Zincirleme Kaza, İstanbul Yolu Ulaşıma Kapandı Zincirleme Kaza, İstanbul Yolu Ulaşıma Kapandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
'Türkiye Savaş Giriyor' İddialarına Yalanlama: Savaşın Bir Tarafı Değiliz 'Türkiye Savaş Giriyor' İddialarına Yalanlama: Savaşın Bir Tarafı Değiliz
ÇOK OKUNANLAR
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti: İsrail 3 Gün Önce 'Öldürdük' Demişti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu
İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı, Detaylar Ortaya Çıktı İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi