'Türkiye Savaş Giriyor' İddialarına Yalanlama: Savaşın Bir Tarafı Değiliz

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'TÜRKİYE SAVAŞIN BİR TARAFI DEĞİL'

Türkiye Cumhuriyeti'nin, krizin başlangıcından bu yana savaşın bir tarafı olmadığını açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba gösterilmektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

'PSİKOLOJİK SAVAŞIN BİR PARÇASI'

Söz konusu iddiaların "psikolojik savaşın bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımların Türkiye’nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve bölgedeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiği kaydedildi.

