Zincirleme Kaza, Kapanan İstanbul Yolu Yeniden Açıldı

Kocaeli'nde, Otoyolun İstanbul istikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkiinde 3 otomobil, 2 TIR ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

EN AZ 3 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOL YENİDNE ULAŞIMA AÇILDI

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA