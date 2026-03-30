Zincirleme Kaza, Kapanan İstanbul Yolu Yeniden Açıldı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çınarlıdere Viyadüğü mevkiinde yaşanan ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı kazaya 3 otomobil, 2 TIR ile 1 panelvanın karıştığı öğrenildi.
EN AZ 3 YARALI VAR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOL YENİDNE ULAŞIMA AÇILDI
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
