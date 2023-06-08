Avrupa Konseyi: Türkiye Kavala davasında yolun sonuna geldi

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Osman Kavala davasında yolun sonuna geldiğini açıkladı. Demirtaş davası içinse ihlal süreci başlatılabileceğini duyurdu.

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Avrupa Konseyi: Türkiye Kavala davasında yolun sonuna geldi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Konseyi ayrıca, Selahattin Demirtaş için de Kavala'da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceği uyarasında bulundu.

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Osman Kavala Selahattin Demirtaş
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