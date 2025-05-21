Avrupa Birliği'nden Kritik Vize Açıklaması! Bu Altı Kriter Sağlanırsa Avrupa'nın Kapısı Türklere Açılacak

AB Türkiye Delegasyonu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu'na (VLD) dikkat çekti. Delegasyon, Türkiye’nin bu süreçte kalan son altı kriteri yerine getirmesi halinde Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne kısa süreli seyahatlerinde vize gerekliliğinin kalkabileceğini vurguladı.

SON ALTI KRİTER...

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Eğer Türkiye, 2013’te başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu’nun kalan son altı kriterini yerine getirirse, Türk vatandaşları Schengen Bölgesi’ne kısa süreli seyahatlerinde vize almak zorunda kalmayacak.”

REKOR SCHENGEN BAŞVURUSU

AB Türkiye Delegasyonu’nun paylaştığı verilere göre, 2024 yılında Türkiye’den Schengen vizesi başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Toplamda 1,17 milyon başvuru işleme alınırken, bu vizelerin yüzde 65’i çok girişli olarak verildi. Ayrıca, vize reddetme oranı yüzde 13,4’e düşerek olumlu bir gelişme kaydedildi.

Öte yandan, Yunan adaları için uygulanan özel bir programdan 100 binden fazla Türkiyeli turist faydalandı. Delegasyon, bu rakamların AB’nin Türkiye ile halklar arası bağları güçlendirme ve mobiliteyi artırma konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞU NEDİR?

Vize Serbestisi Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasıyla eş zamanlı olarak başlatılmış bir süreç. Bu diyalog, Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi’nde kısa süreli (90 güne kadar) seyahatlerinde vizeden muaf tutulmasını hedefliyor. Ancak bunun için Türkiye’nin, “Türkiye ile Vizesiz Rejim Yol Haritası”nda belirtilen 72 kriterden kalan son altısını tamamlaması gerekiyor. Şu ana kadar Türkiye, 66 kriteri yerine getirmiş durumda.

TÜRKİYE'NİN SAĞLAMASI GEREKEN SON ALTI KRİTER NE?