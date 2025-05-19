Türklere En Çok Vize Veren ve Vize Reddi Uygulayan Ülkeler! Bu 2 Ülkeye Boşuna Başvurmayın
Son 5 yılda Türk vatandaşlarına en çok vize veren ve en çok vize reddi uygulayan ülkeler belli oldu. Başvuru sayılarındaki artışa rağmen bazı ülkelerin ret oranları yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yaptığı vize başvurularında son yıllarda ciddi bir artış yaşanırken, ret oranlarındaki yükseliş de dikkatlerden kaçmadı. 2020 ile 2024 yılları arasında bazı Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarının vize taleplerini reddetme konusunda sert bir tutum sergiledi. Bu dönemde bazı ülkelerde ret oranları yüzde 30’un üzerine çıkarken, en düşük red oranı ise yalnızca yüzde 3 seviyelerinde kaldı.
Türklere son 5 yılda en çok vize veren ve en çok vize reddi uygulayan ülkeler şu şekilde:
27 - ROMANYA
Başvuru sayısı: 87 bin 215
Onay sayısı: 84 bin 491
Ret sayısı: 2 bin 785
Ortalama ret oranı: Yüzde 3,19
26 - İSPANYA
Başvuru sayısı: 124 bin 124
Onay sayısı: 106 bin 942
Ret sayısı: 7 bin 379
Ortalama ret oranı: Yüzde 5,94
25 - BULGARİSTAN
Başvuru sayısı: 236 bin 068
Onay sayısı: 214 bin 835
Ret sayısı: 15 bin 558
Ortalama ret oranı: Yüzde 6,59
24 - SLOVAKYA
Başvuru sayısı: 10 bin 150
Onay sayısı: 9 bin 503
Ret sayısı: 704
Ortalama ret oranı: Yüzde 6,94
23 - PORTEKİZ
Başvuru sayısı: 5 bin 348
Onay sayısı: 4 bin 931
Ret sayısı: 412
Ortalama ret oranı: Yüzde 7,70
22 - İTALYA
Başvuru sayısı: 375 bin 995
Onay sayısı: 334 bin 996
Ret sayısı: 31 bin 530
Ortalama ret oranı: Yüzde 8,39
21 - YUNANİSTAN
Başvuru sayısı: 877 bin 181
Onay sayısı: 793 bin 441
Ret sayısı: 89 bin 352
Ortalama ret oranı: Yüzde 10,19
20 - LÜKSEMBURG
Başvuru sayısı: 7 bin 917
Onay sayısı: 6 bin 954
Ret sayısı: 962
Ortalama ret oranı: Yüzde 12,15
19 - FRANSA
Başvuru sayısı: 489 bin 012
Onay sayısı: 402 bin 278
Ret sayısı: 65 bin 422
Ortalama ret oranı: Yüzde 13,38
18 - İSVİÇRE
Başvuru sayısı: 68 bin 047
Onay sayısı: 57 bin 535
Ret sayısı: 9 bin 859
Ortalama ret oranı: Yüzde 14,49
17 - MACARİSTAN
Başvuru sayısı: 92 bin 189
Onay sayısı: 77 bin 549
Ret sayısı: 14 bin 107
Ortalama ret oranı: Yüzde 15,29
16 - HOLLANDA
Başvuru sayısı: 279 bin 871
Onay sayısı: 214 bin 239
Ret sayısı: 39 bin 151
Ortalama ret oranı: Yüzde 16,17
15 - HIRVATİSTAN
Başvuru sayısı: 13 bin 710
Onay sayısı: 10 bin 704
Ret sayısı: 2 bin 297
Ortalama ret oranı: Yüzde 16,75
14 - ÇEKYA
Başvuru sayısı: 51 bin 999
Onay sayısı: 41 bin 538
Ret sayısı: 9 bin 705
Ortalama ret oranı: Yüzde 18,66
13 - POLONYA
Başvuru sayısı: 35 bin 414
Onay sayısı: 29 bin 685
Ret sayısı: 6 bin 719
Ortalama ret oranı: Yüzde 18,97
12 - SLOVENYA
Başvuru sayısı: 12 bin 757
Onay sayısı: 10 bin 052
Ret sayısı: 2 bin 522
Ortalama ret oranı: Yüzde 19,77
11 - AVUSTURYA
Başvuru sayısı: 55 bin 620
Onay sayısı: 44 bin 719
Ret sayısı: 11 bin 489
Ortalama ret oranı: Yüzde 20,65
10 - ALMANYA
Başvuru sayısı: 861 bin 434
Onay sayısı: 668 bin 673
Ret sayısı: 181 bin 490
Ortalama ret oranı: Yüzde 21,07
9 - MALTA
Başvuru sayısı: 14 bin 485
Onay sayısı: 10 bin 927
Ret sayısı: 3 bin 195
Ortalama ret oranı: Yüzde 22,06
8 - LETONYA
Başvuru sayısı: 4 bin 090
Onay sayısı: 3 bin 010
Ret sayısı: 922
Ortalama ret oranı: Yüzde 22,54
7 - İSVEÇ
Başvuru sayısı: 55 bin 375
Onay sayısı: 41 bin 026
Ret sayısı: 13 bin 742
Ortalama ret oranı: Yüzde 24,82
6 - BELÇİKA
Başvuru sayısı: 29 bin 437
Onay sayısı: 19 bin 415
Ret sayısı: 7 bin 592
Ortalama ret oranı: Yüzde 25,79
5 - FİNLANDİYA
Başvuru sayısı: 16 bin 351
Onay sayısı: 11 bin 242
Ret sayısı: 4 bin 642
Ortalama ret oranı: Yüzde 28,39
4 - NORVEÇ
Başvuru sayısı: 17 bin 583
Onay sayısı: 11 bin 222
Ret sayısı: 5 bin 236
Ortalama ret oranı: Yüzde 29,78
3 - LİTVANYA
Başvuru sayısı: 7 bin 962
Onay sayısı: 5 bin 443
Ret sayısı: 2 bin 378
Ortalama ret oranı: Yüzde 29,87
2 - DANİMARKA
Başvuru sayısı: 30 bin 152
Onay sayısı: 19 bin 232
Ret sayısı: 10 bin 000
Ortalama ret oranı: Yüzde 33,17
1 - ESTONYA
Başvuru sayısı: 7 bin 322
Onay sayısı: 4 bin 635
Ret sayısı: 2 bin 631
Ortalama ret oranı: Yüzde 35,93