Türklere En Çok Vize Veren ve Vize Reddi Uygulayan Ülkeler! Bu 2 Ülkeye Boşuna Başvurmayın

Türklere son 5 yılda en çok vize veren ve en çok vize reddi uygulayan ülkeler şu şekilde:

27 - ROMANYA

Başvuru sayısı: 87 bin 215

Onay sayısı: 84 bin 491

Ret sayısı: 2 bin 785

Ortalama ret oranı: Yüzde 3,19

26 - İSPANYA

Başvuru sayısı: 124 bin 124

Onay sayısı: 106 bin 942

Ret sayısı: 7 bin 379

Ortalama ret oranı: Yüzde 5,94

25 - BULGARİSTAN

Başvuru sayısı: 236 bin 068

Onay sayısı: 214 bin 835

Ret sayısı: 15 bin 558

Ortalama ret oranı: Yüzde 6,59

24 - SLOVAKYA

Başvuru sayısı: 10 bin 150

Onay sayısı: 9 bin 503

Ret sayısı: 704

Ortalama ret oranı: Yüzde 6,94

23 - PORTEKİZ

Başvuru sayısı: 5 bin 348

Onay sayısı: 4 bin 931

Ret sayısı: 412

Ortalama ret oranı: Yüzde 7,70

22 - İTALYA

Başvuru sayısı: 375 bin 995

Onay sayısı: 334 bin 996

Ret sayısı: 31 bin 530

Ortalama ret oranı: Yüzde 8,39

21 - YUNANİSTAN

Başvuru sayısı: 877 bin 181

Onay sayısı: 793 bin 441

Ret sayısı: 89 bin 352

Ortalama ret oranı: Yüzde 10,19

20 - LÜKSEMBURG

Başvuru sayısı: 7 bin 917

Onay sayısı: 6 bin 954

Ret sayısı: 962

Ortalama ret oranı: Yüzde 12,15