Kendini Müfettiş Sandı, Başsavcılığa Takıldı: 'AVM'de Denetim'e Jet Soruşturma

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Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezine giderek esnafı ve mağazaları kamu görevlisi gibi denetleyen F.A.'nın, bu anları kayıt altına aldırıp paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında adli süreç başlattığını duyurdu.

KENDİNİ KAMU GÖREVLİSİ İLAN ETTİ

Sosyal medya platformlarına düşen görüntülerde, F.A.'nın etrafındaki koruma kalkanıyla birlikte bir AVM'deki iş yerlerine girdiği, esnafa sorular sorarak resmi bir kurum yetkilisi gibi davrandığı görüldü. Paylaşımlarında “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” unvanını kullanan F.A.'nın, devletin resmi denetim organlarını taklit eden tavırları vatandaşların ve hukukçuların büyük tepkisini çekti.

TCK MADDE 262'DEN YARGILANACAK

Görüntülerin infial yaratması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla dosya açtı. Başsavcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 262. maddesinde düzenlenen ve bir devlet görevlisinin unvanını, yetkisini yetkisiz şekilde kullanmayı cezalandıran "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan yürütülüyor.

Şüphelinin ilerleyen saatlerde emniyete çağrılarak ifadesinin alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi