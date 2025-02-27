Avcılar'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Avcılar'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde kuyumculuk yapan H.B.'nin 21 Şubat'ta silahlı ve kar maskeli kişiler tarafından soyulduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. İş yeri sahibinin ifadesine göre, siyah giyimli iki kişi dükkana girerek silah doğrulttu ve vitrindeki takıları alarak yaya olarak kaçtı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler İ.Y., E.A. ve M.B. kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda, gasptan elde edildiği değerlendirilen 65 parça ziynet eşyası, 3 tabanca, 3 şarjör, 15 fişek, kar maskesi, çok sayıda uyuşturucu hap, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

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