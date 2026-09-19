Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bir bina, kontrolden çıkarak bitişiğindeki mobilya mağazasının üzerine çöktü. Çökme anında kaldırımdan geçen çocuklu 2 kadın ise saniyelerle ölümden kurtuldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında büyük bir ihmal ve facianın eşiğinden dönüldüğü anlar yaşandı.

Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkımına başlandı. Ancak yıkım çalışması devam ettiği sırada bina, planlanan yönün aksine büyük bir gürültüyle bitişiğinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının olduğu tarafa doğru aniden çöktü.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 1

Tonlarca ağırlıktaki beton blokların mağaza duvarını yıkarak içeri göçmesiyle dükkandaki çok sayıda ürün parçalanarak hasar gördü.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 2

FACİADAN SANİYELERLE KURTULUŞ

Yıkımın kontrolden çıkarak binanın büyük bir hızla çöktüğü o dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 3

Görüntülerde, binanın çökmesinden çok kısa bir süre önce kaldırımdan yan yana yürüyen 2 kadın ve yanlarındaki bir çocuğun geçtiği anlar yer aldı.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 4

Çökmenin başlamasıyla etrafa savrulan dev beton parçaları ve yoğun toz bulutunun ortasında kalan aile, şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü - Resim : 6

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, yıkım firması hakkında tutanak hazırlayarak ihmali olan sorumlular hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
kentsel dönüşüm Avcılar
Son Güncelleme:
İstanbullu Sürücüler Dikkat: Yarın Fatih ve Beyoğlu'nda Çok Sayıda Yol Trafiğe Kapatılacak İstanbullu Sürücüler Dikkat, Çok Sayıda Yol Trafiğe Kapatılacak
Kadirli'deki Vahşette Kahreden Detay: Piknik Tüpüyle Katledilen Genç Kadın İkiz Bebeklere Hamileymiş Kadirli'deki Vahşette Kahreden Detay: Piknik Tüpüyle Katledilen Genç Kadın İkiz Bebeklere Hamileymiş
Fon Soruşturması Genişliyor: Pusula ve Tera Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı Çıktı Pusula ve Tera Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı Çıktı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Narin'in Babası Arif Güran Adalet İsteğiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya Yola Çıktı: 'Kızımın Hakkı Yerdedir' Narin'in Babası Arif Güran Adalet İsteğiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya Yola Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme