Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Dehşet Anları: Bina Yan Yattı, Anne ve Çocuklar Ölümden Döndü

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında büyük bir ihmal ve facianın eşiğinden dönüldüğü anlar yaşandı.

Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkımına başlandı. Ancak yıkım çalışması devam ettiği sırada bina, planlanan yönün aksine büyük bir gürültüyle bitişiğinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının olduğu tarafa doğru aniden çöktü.

Tonlarca ağırlıktaki beton blokların mağaza duvarını yıkarak içeri göçmesiyle dükkandaki çok sayıda ürün parçalanarak hasar gördü.

FACİADAN SANİYELERLE KURTULUŞ

Yıkımın kontrolden çıkarak binanın büyük bir hızla çöktüğü o dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, binanın çökmesinden çok kısa bir süre önce kaldırımdan yan yana yürüyen 2 kadın ve yanlarındaki bir çocuğun geçtiği anlar yer aldı.

Çökmenin başlamasıyla etrafa savrulan dev beton parçaları ve yoğun toz bulutunun ortasında kalan aile, şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, yıkım firması hakkında tutanak hazırlayarak ihmali olan sorumlular hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA