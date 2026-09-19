İstanbullu Sürücüler Dikkat: Yarın Fatih ve Beyoğlu'nda Çok Sayıda Yol Trafiğe Kapatılacak

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İstanbul'da hafta sonu planı yapan ve trafiğe çıkacak olan sürücüler için kritik bir uyarı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın (20 Eylül Pazar) gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

FATİH'TE KAPATILACAK YOLLAR VE AÇIK GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

BEYOĞLU'NDA ATATÜRK KÖPRÜSÜ BAĞLANTILARI KİLİT

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA