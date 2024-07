Avcılar'da At Arabasıyla Hırsızlık! İnşaat Malzemelerini Çaldılar

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi D-100 karayolu yakınlarındaki inşaatta bir garip hırsızlık meydana geldi.

Sabah saatlerinde iki at arabasıyla inşaata gelen şüpheliler, çevrede güvenlik görevlisi olmadığını görünce harekete geçti. İnşaat malzemelerini şüpheliler, malzemeleri tek tek at arabasına koydu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İnşaat alanından malzemeleri at arabasına koyan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis bölgede hırsızlık yapan bu kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA