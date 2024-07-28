Avcılar'da At Arabasıyla Hırsızlık! İnşaat Malzemelerini Çaldılar

İstanbul Avcılar'da at arabasıyla gelen 2 şüpheli inşaat malzemelerini çaldı. Polis ekipleri at arabalı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da At Arabasıyla Hırsızlık! İnşaat Malzemelerini Çaldılar

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi D-100 karayolu yakınlarındaki inşaatta bir garip hırsızlık meydana geldi.

Sabah saatlerinde iki at arabasıyla inşaata gelen şüpheliler, çevrede güvenlik görevlisi olmadığını görünce harekete geçti. İnşaat malzemelerini şüpheliler, malzemeleri tek tek at arabasına koydu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İnşaat alanından malzemeleri at arabasına koyan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis bölgede hırsızlık yapan bu kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Avcılar
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
Hatay'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı Hatay'da Orman Yangını
TIR Dağa Tırmanırken Devrildi: 1 Yaralı TIR Dağa Tırmanırken Devrildi: 1 Yaralı
Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!