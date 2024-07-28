TIR Dağa Tırmanırken Devrildi: 1 Yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi.

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TIR Dağa Tırmanırken Devrildi: 1 Yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki TIR, Ilgar dağına tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan TIR, yol kenarına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.L, Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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