Atatürk'ün resmine yaptığı saygısızlık nedeniyle tutuklanan 17 yaşındaki çocuk hakkında karar!

İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha sonra tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Atatürk'ün resmine yaptığı saygısızlık nedeniyle tutuklanan 17 yaşındaki çocuk hakkında karar!

İstanbul Üsküdar'daki bir lisede Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yaptığı videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklanmıştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Yeni servet kapısı... 450 dekarda üretimi yapıldı! Hasadı yeni başladı 1,5 ton ürün bekleniyor Yeni servet kapısı... 450 dekarda üretimi yapıldı! Hasadı yeni başladı 1,5 ton ürün bekleniyor
Binlerce kişi Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı Binlerce kişi Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş! 'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş!