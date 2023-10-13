Atatürk'ün resmine yaptığı saygısızlık nedeniyle tutuklanan 17 yaşındaki çocuk hakkında karar!
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha sonra tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. serbest bırakıldı.
İstanbul Üsküdar'daki bir lisede Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yaptığı videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklanmıştı.
Tepki çeken görüntülerin ardından A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ
Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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