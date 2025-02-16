Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci Ziyaretine Ait Tarihi Video Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Şubat 1931'de gerçekleştirdiği Antalya ziyaretine ait yeni bir video kaydı ortaya çıktı. Atatürk'ün Mehmetçik'i selamladığı ve askeri birlikleri teftiş ettiği bu çok özel görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arşivinde yer alıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'"nün, Antalya'ya gerçekleştirdiği İkinci ziyaretine ait yeni bir video kaydı ortaya çıktı. 10 Şubat 1931 tarihine ait bu tarihi görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivlerinde bulunuyor. Atatürk'"nün, Antalya'da askeri birlikleri teftiş ederken ve Mehmetçik'i selamladığı anların yer aldığı video, uzun yıllar sonra gün ışığına çıktı.

Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci Ziyaretine Ait Tarihi Video Ortaya Çıktı - Resim : 1

TSK'NIN 10 KASIM VİDEOSUNDA 8 SANİYELİK KESİT

Atatürk'ün fotoğraf ve videolarını arşivleyen Ali Taner Tümür (22) adlı tarih araştırmacısı, 1931 yılına ait gazetelerle yaptığı karşılaştırmalar sonucunda söz konusu görüntünün Antalya'da çekildiğini belirledi. Tümür, bu görüntüyü TSK'nın 10 Kasım için hazırladığı 1 dakika 16 saniyelik özel videonun içinde 8 saniyelik bir kesit olarak tespit etti.

Görüntünün çok nadir rastlanan bir belge niteliği taşıdığını belirten Tümür, "Tam tarihini netleştirdikten sonra tam gününde paylaşmak istedim. Bu görüntü gerçekten çok özel. TSK'nın YouTube kanalında Ata'mızın 85'inci vefat yıl dönümüne özel olarak kısa bir şekilde kullanıldığını fark ettim. Aslında daha çok araya serpiştirilmiş bir görüntü diyebilirim" dedi.

Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci Ziyaretine Ait Tarihi Video Ortaya Çıktı - Resim : 2

GAZETEDE FOTOĞRAF HALİ DE YER ALIYOR

Tümür, görüntünün orijinalliğini teyit etmek için, 19 Şubat 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan fotoğrafla karşılaştırdı. Atatürk'nün giyim tarzı, askerlerin dizilişi ve ortamın detayları, görüntünün tam olarak 10 Şubat 1931'de Antalya'da çekildiğini kanıtladı.

ATATÜRK'ÜN ANTALYA'YA ZİYARETLERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya'yı toplamda üç kez ziyaret etti.

İlk ziyaret: 6 Mart 1930'da gerçekleşti.

İkinci ziyaret: 26 Ocak 1931 tarihinde başlayan yurt gezisi kapsamında 10 Şubat 1931'de Antalya'ya ulaştı. Seyahat, 1929 bunalımı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının etkilerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleşti. Atatürk, Antalya'da askerleri teftiş etti, valilikte bölgesel konularla ilgili bilgiler aldı ve zirai kredi kooperatiflerinin kurulmasının önemini vurguladı. Aynı gün akşam saatlerinde Silifke'ye hareket etti.

Üçüncü ziyaret: 18 Şubat 1935'te gerçekleşti.

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Kaynak: DHA

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