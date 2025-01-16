MİT Arşivi Açıldı, 90 Yıllık İstihbarat Belgeleri Yayımlandı! Atatürk’e Verilen 'Kod Adı' İlk Kez Ortaya Çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde yer alan "Özel Koleksiyon" sekmesinde yeni bir istihbarat belgesini yayımladı. 2 Şubat 1935 tarihli belge, dönemin önemli detaylarını ortaya çıkardı.

Bu belge, dönemin Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından, faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu. Raporda İngiliz muhabirin Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith isminin kullanılması talimatını verdiği görüldü.

ATATÜRK YERİNE ROBERTSON, İSMET İNÖNÜ YERİNE SMITH

Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir.

Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir.

Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."

Kaynak: AA