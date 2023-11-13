Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanmıştı: Erzurumlu Hacı Dönerci serbest bırakıldı

10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden ve ardından tutuklanan "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci Hacı Atmaca, serbest bırakıldı.

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Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanmıştı: Erzurumlu Hacı Dönerci serbest bırakıldı

Erzurum'da yaşayan sosyal medya fenomeni Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım'da TikTok hesabından açtığı canlı yayında Atatürk'e ağır hakaretler etmişti.

Hacı Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" demişti.

Bu sözlerinde dolayı yoğun tepki alan Atmaca geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak .

Atmaca’nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca Atmaca için sosyal medyada boykot çağrıları yapılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hacı Dönerci Boykot Erzurum 10 Kasım
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