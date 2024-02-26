Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın ailesi devlet kadrolarında: Damadı vekil, oğlu genel müdür, ağabeyi, kayyum genel müdür

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadeleriyle Atatürk'e ve cumhuriyeti kuranlara hakaret eden Şevki Yılmaz'ın ailesinin üst düzey makamlarındaki görevleri dikkat çekti.

İSKİ Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yılmaz'ın ailesinin getirildiği makamlara dikkati çekti.

İmamoğlu, "Atatürk'e küfreden o adamın; Oğlu AKP milletvekili, damadı Sakarya Çevre İl Müdürü, abisi bir şirkete kayyum atandı, diğer oğlu Kocaeli İşkur İl Müdürü, abisinin damadı da eski milletvekili (Yeliz) Ahmet Hamdi Çamlı" dedi.

ERBAKAN, ŞEVKİ YILMAZ'I ENGELLEMİŞ

Halk TV yayınına katılan gazeteci Muhammed Vefa, Şevki Yılmaz'ın kim olduğunu dair araştırmasını anlattı. Vefa, muhafazakar kanattan "Şevket Yılmaz kimdir" sorusuna aldığı yanıtı şöyle anlattı:

"1980'li yılların başlarında Almanya'da kaldığı biliniyor. Buradaki ismi Abdullah Müftüoğlu. Rize Belediye Başkanı olana kadar Milli Görüş içerisinde Şevki Yılmaz'ın ismi Abdullah Müftüoğlu olarak biliniyor. Almanya'da Milli Görüş Harekatı içinde önemli görevlerde bulunuyor. O dönemki arkadaşları arasında Refah Partisi'nden Ali Yüksel ve Hasan Damar'ın olduğu biliniyor.

1994'e kadar Şevki Yılmaz'ın videolarının Refah Partisi içinde yayılmasının Erbakan tarafından engellendiği söyleniyor.

NASIL ZENGİNLEŞTİ?

Kocaeli'nde bulunan vakıf üzerinde çok soru işareti var. Vakıf üzerinde ciddi miktar aktığını söylüyor. Ankara'da konuştuğumuz isimler şunu söylüyor. KHK yurtlarla ilgili alım satım işlemleri aile yakınları üzerinden yürütülüyor."

SAHİBİ OLDUĞU OKULDA MÜFREDATA KARŞI EĞİTİM

Gazeteci Barış Terkoğlu ise, Şevki Yılmaz'ın sahibi olduğu Nadide Eğitim Vakfı'nda Yılmaz'ın görüşlerini destekleyen şekilde çocuklara eğitim verildiği söyledi. Terkoğlu, "Kendi felsefesiyle yetiştirip devlet içine soktuğu insanlar da var. Çünkü ne demişti, bizim okullarımızdan savcılar, hakimler çıktı" dedi.