Atatürk Anıtı'na Baltalı Saldırıda İddianame Hazır: İstenen Ceza Belli Oldu

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Haziran'da saat 11.30 sıralarında, Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah (31), balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, işlemleri sonrası tutuklandı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dayı-yeğen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

KENDİNİ MESİH İLAN ETTİ: HZ. İBRAHİM GİBİ PUTLARI YIKMAK İSTEDİK

İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Hz. İbrahim’i rüyasında gördüğünü söyleyen Kılıçkaya kendisinin 'mesih' olduğunu söyledi. Zeynep Abdullah da dayısı Kılıçkaya'yı 'mesih' olarak gördüğünü ifade etti.

Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah'ın ifadelerinde ayrıca "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi. Kılıçkaya ifadesinde, eylemi herhangi bir örgütten talimat alarak yapmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA