Emniyet, Ülkü Ocakları'nın Arka Bahçesine Dönmüş! İşte Sinan Ateş Davasında Tutuklu Demirbaş'ın Mesajlaşmaları

Ankara’da sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayetini konu alan dava gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda görülen Sinan Ateş davasında, 22 sanıktan 10’u tahliye edilmişti. Ayrıca MHP’nin ismi yine dava dosyasına girmezken, Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasının dosyaya girmesi talebi reddedilmişti.

Ateş cinayetinde ortaya çıkan delillerde ve 15 Temmuz darbe girişimi anmasında Polis Özel Harekât Süleyman Karadeniz'in MHP Lideri Bahçeli’nin elini öpmesi olayında, MHP ve onun gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın emniyet ile nasıl iç içe olduğunu gözler önüne sermişti. “Parti devleti” eleştirileri ve tartışmaları devam ederken, bu tartışmamaları destekleyen bir gelişme daha yaşandı.

Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden biri olan cinayeti azmettirmekten yargılanan eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, emniyet yetkilileri ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Demirbaş’ın, Ankara Cinayet Büro Komiseri olan Mustafa Ensar Aykal ile olan mesajlaşmalarında, birbirlerine karşı hitap şekilleri tepki çekti. Ayrıca Aykal’ın, Demirbaş’ın istediği başkasına ait kişisel bilgileri vermesi de dikkat çekti.

BirGün’den Timur Soykan, Demirbaş ile Aykal arasındaki mesajlaşmaları köşesine şu şekilde taşıdı:

"14 Kasım 2021’de Tolgahan Demirbaş, telefonunda ‘Cinayet Büro Komiser Mustafa Aykal’ diye kayıtlı kişiye ‘Abi sana yine işimiz düştü de' diye mesaj gönderiyor.

Devamındaki mesajlar şöyle:

Mustafa Ensar Aykal: Ne demek başkanım, söyle sıkıntı yok.

Tolgahan Demirbaş: Herhangi bir işlem yapmayacağız ama telefonu kapatan birisi var. Alternatifleri adres veya varsa mevcut numarası lazım bana da. İsmi de lazım.

Mustafa Ensar Aykal: At reis numarayı bakalım hemen.

Tolgahan Demirbaş ‘Lastikçi A’ diye kayıtlı bir numara gönderiyor ve devam ediyor:

Tolgahan Demirbaş: Adres isim varsa açık telefon, eşi vs. Sana zahmet reis.

Mustafa Ensar Aykal: Estağfurullah reis baktırıyorum şimdi.

Bu mesajın ardından Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, bu kişinin bir fotoğrafını gönderiyor. “Eleman bu mu reis?” diye soruyor. Fotoğrafı indiren polis memurunun belli olmaması için uyarıda bulunuyor.

Mustafa Ensar Aykal: Fotoğrafın üstünde sicil var yalnız onu bir yerde paylaşmayalım.

Tolgahan Demirbaş: Evet abi, bu.

Mustafa Ensar Aykal yazışmanın devamında bu kişinin adı soyadı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adresi, araç plakası, modeli, T.C. kimlik numarasını gönderiyor.

Yazışma şöyle devam ediyor:

Tolgahan Demirbaş: …abi, ne ayak bu.

Mustafa Ensar Aykal: Kaydı falan var, birkaç tokatçılık yapmaya çalışmış.

Tolgahan Demirbaş: Reis bunu nerede bulurum ben. Evli falan mı?

Mustafa Ensar Aykal: Eşini de atıyorum şimdi.

Mustafa Ensar Aykal, bu kişinin eşinin bilgilerini gönderiyor. ‘‘Aynı adres ve ikamet’’ yazıyor.

Tolgahan Demirbaş: Reis eşinin tel var mı direkt telefona isteriz adamı.

Mustafa Ensar Aykal: Numarası yok sistemde reis.

8 Aralık 2021 tarihinde Tolgahan Demirbaş, Mustafa Ensar Aykal’a yeniden bir taleple mesaj atıyor. Bu kez bir otomobil plakasından kişi bilgilerine ulaşmak istiyor. Mesajlar şöyle:

Tolgahan Demirbaş: 06 FR… siyah Jetta araç var da. İletişim değil de kime ait olduğunu öğrenebilir miyiz? Bizim genel merkezden birisi kullanıyor ona kim verdi aracı onu öğrenmemiz lazım da ona sormadan.

Mustafa Ensar Aykal: Estağfurullah reis ne zahmeti atıyorum iki dakikaya.

Aykal, aracı Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı’nın kiraladığına dair evrakı gönderiyor. Ardından şöyle yazıyor: “Reisim evrak olarak paylaşma hususunu biliyorsun zaten araç kiralık. Kiralayan şahıs da bilgilerini attığım kişi.”

Tolgahan Demirbaş: Değerli komiserim çok teşekkür ederim. Evrak konusu seninle benim aramda. Bundan şüphen olmasın bu işlerin ciddiyetini biliyorum. İçin rahat olsun. Allah razı olsun.

Bu gizlilik konuşmasının pek işe yaramadığını, bu mesajları okuyarak görüyoruz.

OTOMOBİL SAHİBİNİN ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ GÖNDERİYOR

1 Ocak 2022’de mesajlar ve talepler devam ediyor.

Tolgahan Demirbaş, bu kez iç işlerle alakalı talepte bulunuyor.

Tolgahan Demirbaş: Reisim seni de yoruyoruz. Ama bizim iç işlerle alakalı önemli olduğu için. 06 GE … plakalı bir pejo 301.

Mustafa Ensar Aykal: Ne demek reisim hemen.

Tolgahan Demirbaş: Bu araç da kimin veya kime kiralanmış. Sana zahmet.

Mustafa Ensar Aykal: 2 dakikaya dönüyorum reis.

O dönem cinayet büroda komiser olan Mustafa Ensar Aykal, otomobilin sahibi şirketin bilgilerini gönderiyor.

Tolgahan Demirbaş: Hayırlı geceler dilerim.

Mustafa Ensar Aykal: Estağfurullah reis başka bir şey lazım mı şirket adresi gibi falan?

Komiser yanıt gelmeden, diğer bilgileri de gönderiyor.

26 Ocak 2022 günü ise Tolgahan Demirbaş’ın yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım var. Mustafa Ensar Aykal ile yazışması şöyle:

Tolgahan Demirbaş: Hayırlı akşamlar. Şu an sayın Genel Başkanımızla beraberim. Buna bir baksana dedi de. Acaba sana zahmet olmazsa. Müsaitseniz.

Mustafa Ensar Aykal: Ve Aleykümselam reis. Tabii ki bakarız. Genel Başkanıma selamlar. Birazdan dönüyorum.

Bu yazışmadan dakikalar sonra komiser, sorulan kişinin fotoğrafını gönderiyor. Ve “Eleman bu mu reis?” diye soruyor.

Tolgahan Demirbaş “Evet reis buymuş” diye yanıt veriyor. Ardından Mustafa Ensar Aykal, Serkan Ç. isimli bu şahsın tüm bilgilerinin olduğu üç sayfa evrak gönderiyor. Tek tek sabıka kayıtları da bu evrakta yer alıyor.

Yazışma şöyle devam ediyor:

Mustafa Ensar Aykal: Evrak konusunun detayını biliyorsun reis. Memur arkadaşın sicili de görünüyor.

Tolgahan Demirbaş: Hiç şüphen olmasın. Değerli amirim bende kalıyor bunlar. Ben de görmedim, bilmedim, duymadım.

Mustafa Ensar Aykal: Varol Başkanım.

Tolgahan Demirbaş: Allah razı olsun amirim.

‘SEN ÖYLE DİYORSAN ALTINA İMZAMI ATARIM’

25 Şubat 2022’de Tolgahan Demirbaş yine bir telefon numarası ve kimlik bilgilerini Mustafa Ensar Aykal’a gönderiyor ve sabıka bilgilerini istiyor. Komiser bu kişinin araç alım satımı yaptığını ‘küçük’ suç kayıtlarının olduğunu anlatıyor. Tolgahan Demirbaş, “Aslında şerefsizin önde gideni de başka bir şeyler var mı diye zahmet verdim” diye mesaj gönderiyor. Polisin verdiği yanıt çok düşündürücü. Mustafa Ensar Aykal, “Estağfurullah reis. Suç kaydı yazdıklarım var. Harici görünmüyor. Sen öyle diyorsan altına imzamı atarım.”

Tolgahan Demirbaş ile Mustafa Ensar Aykal arasında Sinan Ateş’in bilgileri için yapılan yazışmaları daha önce anlatmıştık. 10 Mart 2022’de Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş’in cep telefonunu göndererek bilgilerini, adresini istiyor. Mustafa Ensar Aykal “Reis önceki Genel Başkan’a çıkıyor bu numara” yazıyor. Tolgahan Demirbaş “Aynen reis, onun ipini çekmişler” diye yanıt veriyor. Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel’in araç plakasını Mustafa Ensar Aykal’a gönderiyor. Komiser ise Ali Yücel’in adresinin de arasında olduğu bilgileri veriyor.

‘REİS KUSURA BAKMA ŞAHSİ OLDU BU SEFER’

Tolgahan Demirbaş, emniyetin kapalı sistemini özel işlerine de alet ediyor. 7 Ekim 2022 tarihli bu yazışmalar devletin düştüğü hal açısından ibretlik.

Tolgahan Demirbaş: Kardeş özel bir ricam var ama teşkilatla alakalı değil ama.. Telefon numarası atsam kişi hakkında bilgi alabilir miyim? Doğum günü gibi kişisel yani.

Mustafa Ensar Aykal: At reisim bakalım sistemde çıkarsa ulaştırayım hemen.

Tolgahan Demirbaş telefon numarasını gönderiyor ve isim yazıyor: ‘‘Cansu A.’’

Mustafa Ensar Aykal: Tamam başkanım baktırıp hemen dönüş yapıyorum.

Tolgahan Demirbaş: Eyvallah reis kusura bakma şahsi oldu bu sefer. Fakat sen anladın...

Mustafa Ensar Aykal: Ne demek reis, elimizden ne gelirse.

Ardından Mustafa Ensar Aykal, bu kadının doğum yeri tarihi, boşandığı, çocuk sahibi olmadığı, hangi marka model araç kullandığı ve pasaportunun olduğu yönündeki bilgileri gönderiyor.

Demirbaş ise ısrarla doğum gününü gün ve ay olarak istiyor.

Sinan Ateş öldürüldüğünde Mustafa Ensar Aykal, Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amiri’ydi. Yükselişinde Ülkü Ocakları’nın etkisi olmuş muydu? Bilmiyoruz.

Ama bir yandan Sinan Ateş cinayetini soruştururken bir yandan şüpheliler arasındaydı ve kimse bilmiyordu. Tolgahan Demirbaş’ın silinen mesajları kurtarılınca gerçek ortaya çıktı. Hâlâ davanın tutuklu sanığı. Sinan Ateş’in öldürüldüğü gün Tolgahan Demirbaş ile Mustafa Ensar Aykal’ın Facetime üzerinden görüşmeleri de tespit edildi. Mustafa Ensar Aykal, cinayet planından haberi olmadığını, Ateş’in konum bilgilerini vermediğini ve bilgi almak için Tolgahan Demirbaş’ı aradığını savunuyor.

‘DÜN İSMİ GEÇEN OĞLANI ALMIŞLAR’

Ancak cinayetten sonra Tolgahan Demirbaş başka polislerle de temas halindeydi. İddianameye göre; cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı’yı otomobiliyle Ankara’dan Bolu’ya kaçırmıştı. Bu sırada yanında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel vardı. Tolgahan Demirbaş’ın cep telefonundan kurtarılan mesajlarda ‘‘Talha Atalay Komiserim Ankara’’ diye kayıtlı bir kişiden gelen bilgiler vardı. Trafik Şube’de görevli Talha Atalay isimli bu komiser, ‘‘cinayetin azmettiricisi’’ olarak suçlanan Tolgahan Demirbaş’a, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bilgi notlarını gönderiyordu. 31 Aralık 2022 tarihinde, yani cinayetten bir gün sonra yapılan yazışmalar şöyleydi:

Komiser Talha Atalay: Reis selamınaleyküm nasılsın?

Tolgahan Demirbaş: Aleykümselam reisim iyiyim sen nasılsın ne var ne yok?

Komiser Talha Atalay: Şükür reis iyiyim. Müsait misin?

Telefon konuşmasından sonra Komiser Talha Atalay, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili emniyetin bilgi notunu Tolgahan Demirbaş’a gönderdi. Bu ilk olarak şüpheli motosikletli şahıs olarak tespit edilen kişinin bilgileriydi. Ancak yanlış kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahsın tüm bilgilerini göndermişti. Yazışmaya şöyle devam etti:

Komiser Talha Atalay: Olaydan sonra geldi dün reis bu. Bu olabilirmiş. Dün ismi geçen oğlanı almışlar. 3 kişi tutuklanmış kim olduğu belli değil.

Bu bilgilere yanlış şüphelinin fotoğrafı da eklenmişti. Tolgahan Demirbaş bu mesajlara yanıt vermemişti. Polis müdürlerinin siyasilerin elini öptüğü ülkede siyasi cinayet böyle işlenmiş."

Kaynak: Gerçek Gündem