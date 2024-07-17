Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?

Eski bakan Masum Türker katıldığı yayında emekli maaşlarıyla ilgili bir iddiada bulundu. Emekli maaşlarına refah payı zammının yapılacağını söyleyen Türker, bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından haftaya açıklanacağını öne sürdü.

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Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?

En düşük emekli aylığıyla ilgili tartışmalar dün son buldu. Ekonomi yönetiminin anlaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rakam açıklandı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, rakamın 12 bin 500 TL olduğunu ifade etti. Rakamın belli olmasının ardından eski devlet bakanı Masum Türker bir iddiada bulunarak emekli maaşlarına refah payı zammının yapılacağını, bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından haftaya açıklanacağını aktardı.

6 aylık enflasyonun açıklanmasının ardından emekli kök maaşı 8.018 TL altında kalanlar zamma rağmen sıfır zam almıştı. En düşük emekli aylığı ile ilgili ekonomi yönetimi yaptığı toplantı sonrasında uzlaşılan rakamı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu.

Bugün de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna da "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek" karşılığını verdi.

ESKİ BAKAN TÜRKER'DEN EMEKLİ MAAŞI İDDİASI

En düşük emekli aylığının açıklamasından sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan eski devlet bakanı Masum Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli aylıklarına refah payı zammı yapılacağını söyledi. Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftaya emeklileri kapsayan ek zam açıklayacağını yönünde kulis bilgisi paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü lafından, ezdirmeyeceğiz ifadesinden esas... Ya haftaya salı günü veya çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak, refah payını söyleyecek. Emekli maaşlarından bahsediyorum."

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