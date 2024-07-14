Elazığ'da Atatürk Büstüne Taşlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ kent merkezinde bulunan Gazi Caddesi'nde yer alan eski öğretmenevi önündeki Atatürk heykeline elindeki taş ile saldıran şüpheli, gözaltına alındı.

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Elazığ'da Atatürk Büstüne Taşlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay, öğle saatlerinde Elazığ'ın kent merkezinde bulunan Gazi Caddesi'nde eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan bir kişi, heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.

Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye gelen polis, inceleme sonrası şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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