Ataşehir'de Aile İçi Dehşet! Eşini ve Çocuklarını Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul’un Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Fidanlık Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında aile içi facia yaşandı. İddiaya göre, N.M.K.(44) isimli kişi T.K.(39) isimli eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle evin içinde tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Bıçakla eşini birçok yerinden bıçaklayan N.M.K., arayan giren çocukları M.A.K. (8) ve F.K.'yi de (20) bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavisi süren T.K. ve çocuklarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. N.M.K. isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA