Ataşehir'de Dehşet! Eşini ve Çocuklarını Bıçaklayıp Kaçtı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eşiyle tartışan adam, önce eşini daha sonra da onları ayırmaya çalışan 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp kaçtı.

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Ataşehir'de Dehşet! Eşini ve Çocuklarını Bıçaklayıp Kaçtı

Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında dehşet dolu bir olay yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. (44) ve eşi T.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

AYIRMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARINI DA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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