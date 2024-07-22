Çinko Yüklü TIR Alev Alev Yandı

Yangın bu sabah saat 09.30 sıralarında D-100 Kara yolu Kümbetli köyü yakınlarında meydana geldi. İran’dan Kocaeli’nin Gebze ilçesine giden 76 DF 208 plakalı Adem Servan yönetimindeki çinko TIR’ın motor bölümünden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erbaa ve Niksar itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası TIR kullanılamaz hale gelirken, taşıdığı yük de hasar gördü.

Kaynak: DHA