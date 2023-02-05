Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi için ev hapsi kararı

İstanbul'daki Ataşehir Belediyesi'nde yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 5'i hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Son Güncelleme:
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi için ev hapsi kararı

İstanbul'daki Ataşehir Belediyesinde 2018'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 10'u tutuklama, 10'u da adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri kararı alındı. Hakimlik, diğer 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013'te Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülmüştü.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tespit edilmişti.

Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakalamıştı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ç. ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gül C'nin de aralarında yer aldığı 26 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık S.K. ile bir şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

 
Son Güncelleme:
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı: '4 kişilik ailenin 4'ü de en az asgari ücretle çalışmalı' İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
Dünya Bankası verileri açıkladı: Gıda enflasyonunda Zimbabve birinci, Türkiye dünya beşincisi Gıda enflasyonunda Zimbabve birinci, Türkiye dünya beşincisi
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı