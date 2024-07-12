Ata Emre Akman Cinayetinde Karar Çıktı

Motokurye Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Ata Emre Akman Cinayetinde Karar Çıktı

Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın katledilmesine ilişkin bugün görülen davada karar çıktı.

Erdoğan Özdemir tarafından 25 kez bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman cinayeti davası bugün görüldü. Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, katil Erdoğan Özdemir'e müebbet hapis cezası verildi. Azmettiricilikle suçlanan sanığın babası Osman Özdemir ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen Erdoğan Özdemir, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan Erdoğan Özdemir polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Özdemir'e "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianamede, baba Orhan Özdemir'in ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.

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