Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut Tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ tutuklandı. Altuğ'a 'yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçlaması yöneltildi. Menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altuğ ifadesinde ise "Yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

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Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut Tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ ile menajeri H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli B.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.A'nın polisteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim H.Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ 11 Temmuz'da yakalanmıştı.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan Altuğ'un suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Altuğ'un menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut GözaltındaSosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut GözaltındaGüncel

Kaynak: AA

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