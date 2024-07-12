Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyor! Ne Zaman Açıklanacak? AKP Tarih Verdi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile ilgili tarih verdi. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

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Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyor! Ne Zaman Açıklanacak? AKP Tarih Verdi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Güler, zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10.000 TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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