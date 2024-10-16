At ve Eşek Eti En Çok O İllerde Kullanıldı: Bakanlık Tek Tek İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemi devreye aldı. Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri tek tek ifşa ediliyor.

Söz konusu listeler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

KIRMIZI ETTE BÜYÜK OYUN

Bakanlığın yayımladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekti. Domuz etinin yanında at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı. Hileli gıdalar listesinde 2 ilin ismi ön plana çıktı.

2 İL YARIŞIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre Adana ve Sakarya at ve eşek etinde birbiriyle yarışıyor. 2 Ekim itibarıyla yayımlanan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme bulunuyor.

İşte o işletmelerin listesi:

Kaynak: Türkiye Gazetesi